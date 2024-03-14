3. dakikada Kent'in ters topuyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, Szymanski ile yaptığı verkaçla altıpasın sağında topla buluştu. İrfan'ın bekletmeden şutunda kaleye giden topa ayak sokan savunma meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
10. dakikada soldan savunma arkasına derinlemesine pasa hareketlenen Rasmussen'in çizgiden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Nilsson'un müsait durumda şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
21. dakikada sağdan İrfan Can'ın ortasına penaltı noktasının hemen önünde yükselen Szymanski'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
32. dakikada kaleci İrfan Can Kahveci'nin pas hatasında topu kapan Eckert'in karşı karşıya durumda şutunda İrfan Can hatasını telafi etti.
İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi
Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert
Sarı kart: Dk. 38 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)Kaynak: AA