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Goller: Dk. 13 Tolga Ciğerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü), Dk. 20 ve 32 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)

43. dakikada orta sahadan atılan pasta topla buluşan Tadic, ceza sahası önüne gelip uzaktan çok sert vurdu, kaleci Bahadır güçlükle gole engel oldu.

42. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Szymanski, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Krunic'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

35. dakikada MKE Ankaragücü tehlikeli geldi. Sol kanattan atılan uzun pasta sağ çizgide topla buluşan Morutan, ceza yayı önüne gelerek sert vurdu, kaleci Livakovic'in de müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasında topla buluşan Dzeko'un karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bahadır'dan döndü. Meşin yuvarlağı kapan Tadic, Dzeko'yla verkaç yapıp kale sahası önünden şutunu çekti, savunmadan dönen topu penaltı noktası üzerindeki Cengiz Ünder yerden bir vuruşla köşeden filelere gönderdi: 2-1

27. dakikada sağ taraftan kazanılan korner atışında topun başına geçen Szymanski'nin kale sahası içine gönderdiği ortada Dzeko kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

13. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tolga Ciğerci, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1

12. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Orta sahada topla buluşan Morutan, soldan savunmanın arkasına sarkan Cephas'a pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza alanı içinde kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

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