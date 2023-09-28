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Goller: Dk. 5 Djiku, Dk. 10 Duarte (Kendi kalesine), Dk. 20 Szymanski (Fenerbahçe)

Japon araştırmacılar, bulutlarda mikroplastiklerin olduğunu ortaya koydu

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10. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin arka direğe ortasında Tadic, topun gelişine altı pas içinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun müdahalesi öncesinde topa ayak sokan Duarte, topu kendi kalesine gönderdi: 2-0.

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Piatek'in uzaklaştırmak istediği top sağ çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sağ ayağıyla vole vuruşunda Karzev'e de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

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