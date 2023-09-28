5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Piatek'in uzaklaştırmak istediği top sağ çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sağ ayağıyla vole vuruşunda Karzev'e de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.
10. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin arka direğe ortasında Tadic, topun gelişine altı pas içinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun müdahalesi öncesinde topa ayak sokan Duarte, topu kendi kalesine gönderdi: 2-0.
20. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Cemali Sertel'in hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski'nin köşeye sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
32. dakikada Fenerbahçe'nin organize atağında Szymanski, ceza sahası içi sol çaprazda Fred'i gördü. Fred'in penaltı noktası civarına çıkardığı topun gelişine uygun durumda Tadic'in vuruşunu, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Furkan Ürün
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Syzmanski, Tadic, Dzeko
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev, Cemali Sertel, Duarte, Lima, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Aleksic, Serdar Gürler, Pelkas (Dk. 31 Figueiredo), Piatek (Dk. 31 Keny)
Goller: Dk. 5 Djiku, Dk. 10 Duarte (Kendi kalesine), Dk. 20 Szymanski (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 39 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)