Haber: Funda Akosman

Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva bir süredir tedavi gördüğü hastanede 48 yaşında hayatını kaybetti.



İnanamıyorum 😭 inanmak istemiyorum 😭😭 Ganire Pashayeva'yı kaybetmişiz. Tüm ömrünü milli davaya vermiş can Bala’m! Hiç yakışmadı sana Asena'm, can dostum, kitabımın kahramanı, Önce Vatan Gazete'mizin güzel yazarı, yüreğimin en derinindeki dost, senin yerin cennettir. 🙏😭 Allah rahmet eylesin Türk Dünyası'nın sevenlerinin başı sağ olsun. 🙏🙏🙏🙏🙏







Ganire Paşayeva kimdir?

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.

Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti.

Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu.

Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu.

Paşayeva, Türkiye'de sayısız etkinliklere katıldı.

Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu.

Bekar olan Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu.