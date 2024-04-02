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Gençlerbirliği bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı

Gençlerbirliği bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı

32. dakikada Corendon Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hassan'ın orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Oğuz Aydın'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Nita'nın sağından ağlarla buluştu: 0-2

30. dakikada Dragus'un orta sahadan gönderdiği kafa pasıyla buluşan Markovic'in yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.

19. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Hassan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Nita, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

3. dakikada Leroy Fer'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Yusuf Özdemir'in yaptığı plase vuruşta top, kaleci Nita'da kaldı.

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