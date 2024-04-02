3. dakikada Leroy Fer'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Yusuf Özdemir'in yaptığı plase vuruşta top, kaleci Nita'da kaldı.
6. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Richard'ın sağ kanattan ceza sahasında gönderdiği topa iyi yükselen Hassan'ın vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce yere sonra üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1
19. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Hassan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Nita, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
30. dakikada Dragus'un orta sahadan gönderdiği kafa pasıyla buluşan Markovic'in yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.
32. dakikada Corendon Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hassan'ın orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Oğuz Aydın'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Nita'nın sağından ağlarla buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Suat Güz
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy (Dk. 43 Arda Kızıldağ), N'koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Monteiro, Ogün Özçiçek, Maxim, Markovic, Dragus
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hassan
Goller: Dk. 6 Hassan, Dk. 32 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 7 Aliti (Corendon Alanyaspor)