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26. dakikada İstanbulspor 'un golü geldi. Hızlı gelişen atakta Mamadou'nun içeri çevirdiği topu Ethemi altı pas önünde düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0

21. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Buksa topu kafayla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

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