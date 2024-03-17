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Sarı kartlar: Dk. 14 Ben Ouanes, Dk. 29 Omeruo (Kasımpaşa)

Goller: Dk. 27 Mertens (Galatasaray), Dk. 34 Icardi (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa

27. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Barış Alper, geriden gelen Mertens'e pasını gönderdi. Kasımpaşa ceza sahası önünde topu kontrol eden Mertens'in şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan Aytaç ile kullandığı kornerde, Galatasaray savunmasının ceza sahası dışına gönderdiği topa sol çaprazdan Yasin Özcan gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Gökhan Gül, Galatasaray ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

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