5. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, müsait pozisyondaki Mertens'in önüne topu gönderdi. Mertens'in gelişine vuruşunda, kaleci Gianniotis ayaklarıyla golü önledi.
16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Gökhan Gül, Galatasaray ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
26. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan Aytaç ile kullandığı kornerde, Galatasaray savunmasının ceza sahası dışına gönderdiği topa sol çaprazdan Yasin Özcan gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
27. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Barış Alper, geriden gelen Mertens'e pasını gönderdi. Kasımpaşa ceza sahası önünde topu kontrol eden Mertens'in şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.
34. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Aytaç'ın sol kanattan kullandığı kornerde Porozo'nun kafa vurduğu top Icardi'ye çarpıp ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nellson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Goller: Dk. 27 Mertens (Galatasaray), Dk. 34 Icardi (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ben Ouanes, Dk. 29 Omeruo (Kasımpaşa)Kaynak: AA