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Öte yandan, maç öncesi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan için saygı duruşunda bulunuldu.

32. dakikada Figueiredo kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Figueiredo'nun çalım atarak geçmek istediği pozisyonda kaleci tarafından çelinen top daha sonra uzaklaştırıldı.

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