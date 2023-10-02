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Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Larkin'in 5 maç men cezasını onadı

Kupada maç programı şöyle:

Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası statüsü gereği müsabakalar seri başı takımların ev sahipliğinde yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2. tur mücadelelerine 1. eleme tur maçlarında tur atlayan 31, TFF 2. Lig'den 19 olmak üzere toplam 50 takım katılacak.

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