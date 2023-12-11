6. dakikada N'jie'nin ceza sahasına girerken attığı sert şutta, kaleci Bernardoni gole izin vermedi.
15. dakikada Sivasspor öne geçti. Saiz'in ortasında ceza sahasında topla buluşan N'jie'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
25. dakikada Ahmet Oğuz'un kafayla ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Öte yandan Konyaspor ve Sivassporlu futbolcular, "Filistin Halkının Yanında Zulmün Karşısındayız" yazılı pankart ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl dönümü'ne dikkat çekmek amacıyla "semazen" kıyafeti giydirilmiş çocuklarla sahaya çıktı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, N'jie, Rodrigues
Gol: Dk. 15 N'jie (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kart: 45+1 Saiz (EMS Yapı Sivasspor)Kaynak: AA