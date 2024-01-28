8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cikalleshi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Prip, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
13. dakikada ceza sahası içinde N'Zonzi'nin indirdiği topa yükselen Damjanovic'in kafa vuruşunda top direkten döndü.
14. dakikada yeşil beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Moreno'nun sol kanattan yerden ortasında Cikalleshi'nin üstünden atladığı topu önünde bulan Prip, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
25. dakikada N'Nzonzi'nin indirdiği topa hareketlenen Prip'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Volkan Babacan topu güçlükle çeldi.
34. dakikada Dubois'un pasında Deniz Türüç'ün kaleyi çaprazdan gören noktadan vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Alper Akarsu, İlker Takpak, Murat Temel
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Onur Ergün, Aleksic, Deniz Türüç, Berkay Aydoğmuş, Berkay Özcan, Piatek
Goller: Dk. 8, 14 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)Kaynak: AA