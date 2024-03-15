5. dakikada Sequeira'nın sağdan kullandığı kornerde Thiam'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.
14. dakikada Ndiaye'nin ceza yayının gerisinde yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada Sequeira'nın uzak mesafede kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Stat: Pendik
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Bozbey, Ali Can Alp
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Ndiaye, Midtsjö, Gökcan Kaya, Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Loshaj, Vorobjovas, Duhaney, Ali Yaşar, Sambissa, Jackson, Mendy
Sarı kartlar: Dk. 43 Loshaj (İstanbulspor), Dk. 45 Alpaslan Öztürk (Pendikspor)Kaynak: AA