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18. dakikada ceza sahası içine giren Salih Uçan, Poungouras tarafından düşürüldü. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti.

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12. dakikada defanstan atılan uzun pasta Barrow, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un şutunu kaleci Ersin Destanoğlu ayakları ile kurtardı.

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