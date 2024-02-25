6. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Bartuğ Elmaz, oyuna devam edemedi. Omzundan sakatlanan Bartuğ Elmaz, oyun alanına çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
10. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği top, N'Jie'nin önünde kaldı. N'Jie'nin sert şutunda, Erdem Canpolat son anda topu kornere çeldi.
16. dakikada Pendikspor 1-0 öne geçti. Thiam'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Gökcan Kaya, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi.
24. dakikada Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası içinde Gökcan Kaya'nın yaptığı vuruşta, top kale direğinin yanandan auta çıktı.
26. dakikada Sivasspor skoru 1-1 yaptı. Charisis'nin pasıyla topla buluşan Menig, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
33. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar ilerleyen Ndiaye'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.Kaynak: AA