Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

45+1 dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Onuachu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

39. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Pepe, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1

4. dakikada Charisis'in pasında orta sahada topla buluşan Saiz, topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Saiz'in sert vuruşunda top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağından ağlara gitti: 1-0

Serdal Adalı: 3 Aralık’tan sonra bambaşka bir Beşiktaş göreceksiniz

Serdal Adalı: 3 Aralık’tan sonra bambaşka bir Beşiktaş göreceksiniz

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.