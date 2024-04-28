Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İlk yarı Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

12. dakikada konuk takım öne geçti. M'Bakata'nın sol taraftan yerden pasında, arka direkte uygun durumda Sorescu, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.