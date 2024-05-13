Anlaşmanın çok kısa bir sürede gerçekleştiğini vurgulayan 38 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Bu yoğun katılımı görmek beni çok mutlu etti. Başkan Hasan Arat'a, Özkan Bey'e, yöneticilere, basketbol icra kurulu üyelerimize ve Nedim Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bu insanlar sayesinde bugün buradayım. Anlaşmada çok kısa bir konuşma oldu. Bunun birkaç nedeni vardı. Yönetim ve başkanla aile ortamı içinde sağlıklı bir iletişimimiz var. İyi bir takım atmosferi yaratmanın başarının en büyük anahtarı olduğun düşünüyorum. Bir sene içinde bunu başardık. Hepimiz aynı kazanma isteğiyle buradayız. Ortak bir amaç için iyi şeyler başardığımızı düşünüyorum. Bir senede çok şeyi değiştirdik."

Beşiktaş'tan büyük destek gördüğünü aktaran getiren genç başantrenör, "Onlara bu fırsat için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon için beklentiler daha da arttı. Bu sezon organizasyon olarak herkese Beşiktaş'ın ne kadar doğru bir istikamette olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene finansal olarak hiçbir sıkıntı yaşamadan şu ana kadar bu noktaya geldik. Taraftarlarımızdan bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu sene yarattığımız şey gerçekten inanılmaz. Nasıl bir bağlantı kurduğumuz ve tribünden nasıl bir enerji aldığımızı anlatamam, gerçekten inanılmazdı. Taraftarlarımızdan aldığımız sevgi ve destek kelimelerle anlatılmaz. Geçmişte sağlam taraftar grupları olan kulüplerde çalıştım ama bu seneki sevgiyi hiç görmemiştim."

Alimpijevic, uzun yıllar siyah-beyazlı ekipte görev yaparak bir Beşiktaş efsanesi olmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.