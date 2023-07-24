Erzurum

İlk kez katıldığı yarışmasındaki başarını sonrası atletizme kazandırılan ve yurt içinde katıldığı birçok organizasyonda başarılı olan Bozdağ, Erzurum Spor Lisesi'ni kazandı. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Bozdağ, 2021'de milli takıma seçildi ve geçen yıl ağustos ayında düzenlenen U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede altın madalya elde etti.

Yakutiye ilçesinde bulunan tartan atletizm pistinde günde 5-6 saat antrenman yapan Bozdağ, ağustosta İsrail'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya alarak Türk bayrağını kürsüde dalgalandırmayı amaçlıyor.

İlk koşusunda dikkatleri üzerine çekti

Milli sporcu Ömer Faruk Bozdağ, 5'inci sınıfta koşu antrenmanın olduğu günde arkadaşlarının nereye gittiğini merak ettiği için peşlerine takıldığını söyledi. İlk kez orada koştuğunu ve 3'üncü olduktan sonra antrenör Cahit Demir'in kendisini beğendiğini dile getiren Bozdağ, "Cahit hoca beni 4 yıl boyunca çalıştırdı. Daha sonra Erzurum'da spor lisesine gönderdi. Fenerbahçe'de Hakan hoca vardı, beni beğenmişti ve Fenerbahçe'ye transfer etti. 3 yıldır Fenerbahçe'deyim. 2021 yılında da milli takıma seçildim." dedi.

Geçen yıl ağustos ayında 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede şampiyon olduğunu anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"İsrail'de 20 Yaş Altı Avrupa şampiyonası var ve orada ülkemi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmak istiyorum. Hedefim altın madalya, inşallah alacağım. İlk defa Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağım ve onun için çok mutluyum. Orada bayrağımızı dalgalandıracağım ve ülkemi temsil edeceğim. Hem ülkemi hem takımımı hem de ailemi temsil edeceğim için çok mutluyum. Avrupa'da ilk tecrübem olacağı için çok heyecanlıyım. İlk defa böyle büyük bir organizasyonda yer alacağım. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2024 Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyorum."

"En büyük hedefimiz olimpiyatlara katılabilmek"

Antrenör Fesih Doğan da 1 yıldır İsrail'de düzenlenecek 20 Yaş ALtı Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını ifade etti.

Şampiyonada madalya hedeflediklerini vurgulayan Doğan, "Bunun için de gerekli bütün hazırlıkları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İnşallah oradaki hedefimize en iyi şekilde ulaşacağız. Avrupa Şampiyonası sonraki hedeflerimiz için iyi bir aşama olacak. Şampiyona için bazı günler için çift bazı günler için tek antrenman yapıyoruz. Günde 5-6 saat antrenman yapıyoruz. Kısa vadede Avrupa Şampiyonası'nda madalya alabilmek, sonraki süreçte de en büyük hedefimiz olimpiyatlara gidebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

AA