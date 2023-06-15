İSTANBUL- İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması, Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Dava, kasım ayına ertelendi.
Savcılık soruşturmasının ardından İmamoğlu dahil 7 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi ve bu isimlere ‘siyasi yasak’ da talep edildi.
Hazırlanan iddianame kapsamında, bugün saat 14.00’te, Ekrem İmamoğlu ve diğer 6 kişinin Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına başlandı.
İmamoğlu duruşmaya katılmadı.
Dava, 30 Kasım'a ertelendi.
HABER: BÜLENT ÇAMCI