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Hazırlanan iddianame kapsamında, bugün saat 14.00’te, Ekrem İmamoğlu ve diğer 6 kişinin Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına başlandı.

Savcılık soruşturmasının ardından İmamoğlu dahil 7 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi ve bu isimlere ‘siyasi yasak’ da talep edildi.

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