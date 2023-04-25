İSTANBUL- Cheek to Cheek, Tea for Two gibi caz standartlarına getirdiği dinamik yorumla 2011 tarihli 45’liğiyle İngiltere caz listelerinde 1 numaraya yükselen Anthony Strong, CSO Ada Ankara dinleyicilerine müthiş bir konser deneyimi yaşatacak. Efsane blues gitaristi B.B. King ve Michael Bolton gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan sanatçı; havalı vokali, özgün piyano stili ve dünya çapındaki canlı şovlarında izleyicileri eğlendiren enerjisiyle kendisine hayran bıraktırıyor. Kariyerinde 4 kıtada 26 ülkeye ulaşan Anthony Strong, Frank Sinatra'yı anımsatan özel sesi ve repertuvarıyla Dünya Caz Günü’nü unutulmaz bir akşama dönüştürecek. 

CSO Ada Ankara Caz Serisi 4 Mayıs’ta Mario Biondi, 9 Mayıs’ta Esra Kayıkçı Quartet, 10 Mayıs’ta Erdem Özkan ve Istanbul Superband, 11 Mayıs’ta Julian Lage Trio konserleri ile devam edecek. 

45. Online Müzayede sanatseverlerin beğenisine sunuyor 45. Online Müzayede sanatseverlerin beğenisine sunuyor

HABER: ERCAN AYDIN 