İSTANBUL- Cheek to Cheek, Tea for Two gibi caz standartlarına getirdiği dinamik yorumla 2011 tarihli 45’liğiyle İngiltere caz listelerinde 1 numaraya yükselen Anthony Strong, CSO Ada Ankara dinleyicilerine müthiş bir konser deneyimi yaşatacak. Efsane blues gitaristi B.B. King ve Michael Bolton gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan sanatçı; havalı vokali, özgün piyano stili ve dünya çapındaki canlı şovlarında izleyicileri eğlendiren enerjisiyle kendisine hayran bıraktırıyor. Kariyerinde 4 kıtada 26 ülkeye ulaşan Anthony Strong, Frank Sinatra'yı anımsatan özel sesi ve repertuvarıyla Dünya Caz Günü’nü unutulmaz bir akşama dönüştürecek.

CSO Ada Ankara Caz Serisi 4 Mayıs’ta Mario Biondi, 9 Mayıs’ta Esra Kayıkçı Quartet, 10 Mayıs’ta Erdem Özkan ve Istanbul Superband, 11 Mayıs’ta Julian Lage Trio konserleri ile devam edecek.

HABER: ERCAN AYDIN