İstanbul

TRT tarafından İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen formun açılışında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı konuşma yaptı.

Sobacı, bir önceki sene düzenledikleri etkinlikten bugüne dünyanın çok uç noktalara doğru savrulduğunu belirterek, bu savrulmaların merkezinde yaklaşık 8 aydan beri İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımlar olduğunu kaydetti.

İsrail'in on yıllardır devam eden Filistin'e yönelik işgali ve şiddetini 7 Ekim'den sonra artırdığını belirten Sobacı, şunları söyledi:

"Bu aşamada baktığımızda aslında Gazze'de sürgün görüyoruz, yerinden etme görüyoruz. Gazze'de mahrum bırakma, elektrikten, sudan en temel insan haklarından, ihtiyaçlardan mahrum bırakma görüyoruz. Gazze'de katliam görüyoruz. Ve her türlü canavarlığın sahasına dönmüş olan Gazze'deki bu durum karşısında aslında egemen güçlerin bunu görmezden gelme noktasında nasıl adım attığını, hatta şiddeti, saldırıyı, katliamı, soykırımı nasıl desteklediğine hep birlikte tanıklık ediyoruz."

Sobacı, şöyle devam etti:

"Batılı devletler bugün dünyanın, tabiri caizse adalet terazisini Gazze'deki olaylar karşısında tarumar ederken, bir kesim gençler aslında Filistin meselesinin, Gazze meselesinin gündemde kalmasını sağlıyor. Bunu biz şehir meydanlarındaki yürüyüşlerde görebiliyoruz. Gençler en ön sırada yer alıyorlar ve en gür ses gençlerden çıkıyor. Üniversite kampüslerinde asaletli duruşu, haysiyetli duruşu Gazze meselesinde gençler sergiliyor. Boykot süreçlerine baktığımızda, organizasyonu büyük ölçüde gençler seferber ediyor ve onlar ön plana çıkıyor."

Gençlerin insanlığın onurunu kurtaracak şekilde hareket ettiğini vurgulayan Sobacı, şöyle konuştu:

"Biz aynı zamanda biliyoruz ki bu haysiyetli, adaletli, kimlikli duruş aslında bizim ülkemiz tarafından, Türkiye tarafından çok uzun zamandır sergileniyor. Bugün bölgesel bir güç, küresel bir aktör olarak nerede bir insani kriz varsa orada mazlumdan ve masumdan yana tavır sergileyen bir Türkiye var. Güçlünün yanında değil, haklının yanında saf tutan bir Türkiye var. Elindeki tüm kaynaklarıyla birlikte insani diplomaside, insani yardım alanında dünyada birinci sırayı almış Türkiye var. Dolayısıyla her milletten vicdanlı insanların İsrail'in vahşeti ve ABD'nin ona koşulsuz desteği karşısındaki duruşu, haktan yana menzillenmesi ve vahşet karşısında kıyama geçmesi, şehir meydanındaki yürüyüşlerle birlikte Türkiye'nin mazlumdan yana olan pozisyonu bir anlamda insanlık için de bu etkinliğimizin ortak konusu olan geleceğimiz için de umutlarımızı diri tutmamıza imkan sağlıyor."

TRT Genel Müdürü Sobacı, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak kendilerinin de küresel sorunların hakça, adalet zemininde çözümüne yönelik ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Forum, açılış konuşmalarının ardından panellerle devam ediyor.

Uzman isimlerle gençler buluşturuluyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "TRT World NEXT Forumu"nda teknolojiden spora, kültür ve sanattan sağlığa, dünyanın geleceğinden medyanın değişim ve dönüşümüne kadar birçok soru ve soruna değinilmesi amaçlanıyor.

Programda, Türkiye ve yurt dışından alanında uzman isimlerin katılacağı panellerin yanı sıra fuaye alanında etkinlik temalarıyla doğrudan ilişkili atölye çalışmaları, özel konuklarla söyleşiler ve deneyim alanları da yer alıyor.

Etkinliğin konuşmacıları arasında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Filistinli sanatçı ve yazar Malak Mattar, Filistinli yapay zeka etiği araştırmacısı ve akademik uzman Nour Naim, Nijeryalı görüntü yönetmeni ve içerik üreticisi Maryam Apaokagi-Greene, Güney Afrikalı ruh sağlığı aktivisti Shudufhadzo Musida, Tanzanyalı müzisyen Frida Amani ve Libyalı gazeteci ve yapımcı Noor Tagouri ile Güney Afrikalı espor uzmanı Julia Robson da bulunuyor.