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İlk maç normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç üst sırada bulunan takımın sahasında oynanır. İki maçı alan takım finale yükselir. İki maç sonunda puanların eşit olması durumunda altın set oynanır. Altın seti kazanan takımlar finale adını yazdırır.

Ligde play-off maç programı şöyle:

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul takımları Fenerbahçe Opet, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları, 4'lü play-off etabındaki ilk maçlarını 3 Mayıs Çarşamba, ikinci karşılaşmalarını ise 5 Mayıs Cuma günü oynayacak.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ’nde şampiyonluk etabı maç programı belli oldu.

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