İSTANBUL- İngiltere Kraliyet Darphanesi, bu yıl 40. yıl dönümünü kutlayacak 1983 yapımı kült bilim kurgu filmi "Star Wars: Return of the Jedi" için özel tasarlanmış dört farklı hatıra parası bastırıldığını duyurdu.

Kraliyet Darphanesi'nin Koleksiyon Hizmetleri Direktörü Rebecca Morgan, "Star Wars: Return of the Jedi'ın 40. yıl dönümünü kutlamak için bu dünya dışı koleksiyonu piyasaya sürmekten mutluluk duyuyoruz. Bu koleksiyonun lansmanı ile dünya çapında yeni ve mevcut madeni para koleksiyoncularının yanı sıra, Star Wars'un hem Birleşik Krallık'ta hem de uluslararası alandaki geniş hayran kitlesini heyecanlandıracağımız için heyecanlıyız" dedi.

10 TEMMUZ'DA SATIŞTA

Darth Vader, Emperor Palpatine, Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo ve Chewbacca da yer aldığı 50 penilik madeni paralardaki R2-D2 ve C-3PO'yu içeren tasarımların ilk görselleri paylaşıldı.

Böylece orijinal Star Wars karakterleri ilk kez Birleşik Krallık resmi paralarında yer alacak.

İlk parça, Star Wars koleksiyonunun başlangıcını simgeleyecek şekilde, 10 Temmuz Pazartesi sabah 9'da Kraliyet Darphanesi'nin resmi web sitesinde satışa sunulacak.

HABER: METE YILMAZ