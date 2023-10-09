Ankara

İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig'in yeni lideri Tottenham oldu

Bu sezon zirve yarışında büyük heyecana sahne olan İngiltere Premier Lig'in yeni lideri, Tottenham oldu.

Ligin 8. haftasının en önemli maçında Arsenal, konuk ettiği Manchester City'i 86. dakikada Gabriel Martinelli'nin ağları sarsmasıyla 1-0 mağlup etti. Sezona 6'da 6 yaparak başlamasına rağmen son iki lig maçından puan çıkaramayan Mancehester City, liderlik koltuğunu kaybetti.

Deplasmanda Luton Town'u 52. dakikada Micky van de Ven'in golüyle 1-0'la geçen Tottenham, ligin yeni lideri oldu. Tottenham'da Yves Bissouma, 45+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren diğer karşılaşmada Liverpool, konuk olduğu Brighton ile 2-2 berabere kaldı. Liverpool'ın golleri 40. ve 45+1. (penaltıdan) dakikalarda Muhammed Salah'dan geldi. Brighton'ın gollerini ise 20. dakikada Simon Adingra ve 78. dakikada Lewis Dunk kaydetti.

Aston Villa, Wolverhampton deplasmanında 1-1 berabere kalırken, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United ise konuk ettiği Brentford'u 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'de 20 puanlı takımlardan averaj farkıyla Tottenham lider, Arsenal ikinci, 18 puanlı Manchester City üçüncü, 17 puanlı Liverpool dördüncü, 16 puanlı takımlar Aston Villa ile Brighton ise sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer aldı.

LaLiga'da Barcelona puan kaybetti

LaLiga'nın 9. haftasında lider Real Madrid, 9. ile 54. dakikalarda Jude Bellingham, 65. dakikada Vinicius Junior ve 70. dakikada Joselu'nun fileleri sarsmasıyla konuk ettiği Osasuna'yı 4-0 yendi.

Zirvenin güçlü adaylarından Barcelona ise deplasmanda ligin son sıralarında yer alan Granada ile 2-2 berabere kaldı. Katalan temsilcisinin ilk golünü atan Lamine Yamal, 16 yaş 87 gün ile LaLiga'da ağları sarsan en genç futbolcu oldu.

Sezonun sürpriz ekibi Girona, konuk olduğu Cadiz'i 1-0'la geçti. Atletico Madrid ise ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 yendi.

LaLiga'da 24 puanla zirvenin sahibi Real Madrid'i, 22 puanla Girona, 21 puanla Barcelona, 19 puanla Atletico Madrid izledi.

İtalya'da yeni lider Milan

Zirve yarışında büyük çekişmeye sahne olan Serie A'da, Inter, konuk ettiği Bologna karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İtalya ekibi, puan kaybının ardından zirvedeki yerini kaybetti.

Milan ise konuk olduğu Genoa'yı 87. dakikada Christian Pulisic'in golüyle 1-0 mağlup ederek yeni lider oldu.

Juventus, ağırladığı Torino'yu 2-0 yendi. Son şampiyon Napoli ise konuk ettiği Fiorentina'ya 3-1 yenildi.

Serie A'nın 8. haftası sonunda, 21 puanlı lider Milan'ı, 19 puanlı Inter, 17'şer puanlı takımlardan sırasıyla Juventus ve Fiorentina takip etti.

Bundesliga'da favoriler kazandı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) 7. haftasına lider giren Bayer Leverkusen, konuk ettiği Köln karşısında 3 puana, 3-0'lık galibiyetle ulaştı ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Kingsley Coman (2) ve Leroy Sane'in ağları sarsmasıyla ağırladığı Freiburg'u 3-0'la geçti.

Ligin istikrarlı ekiplerinden Stuttgart, evinde Wolfsburg'u 3-1; Borussia Dortmund ise konuk ettiği Union Berlin'i 4-2 mağlup etti.

Bundesliga'da namağlup Bayer Leverkusen 19, Stuttgart 18, Bayern Münih ile Borussia Dortmund 17'şer puanla ilk dört sırayı paylaştı.

Monaco zirvede yer almaya devam etti

Liderlik yarışına birçok takımın dahil olduğu Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında, Monaco, konuk olduğu Reims'ı 3-1'le geçerek zirvedeki yerini korudu.

Nice, deplasmanda Metz'i tek golle geçti. Bu sezon öncekilere oranla daha istikrarsız bir görüntü sergileyen Paris Saint-Germain (PSG) ise Rennes deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Brest, ağırladığı Toulouse ile 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1'de 17 puanlı Monaco lider, 16 puanlı Nice ikinci, 15'e puanlı takımlardan PSG üçüncü, Brest dördüncü sırada yer aldı.