İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 'Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)' ana temalı etkinliğin son gününde InovaLİG Şampiyonları ödüllendirildi.

Türkiye Innovation Week başladı

Ödülleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe takdim etti.

Gültepe, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada inovasyon haftasının açılış heyecanının yaşandığı gün, Gazze'de ateşkes anlaşması haberiyle mutlu olduklarını söyledi.

Gültepe, 'Elbette imzalanan ateşkes anlaşması, İsrail'in Gazze'deki soykırımını unutturmadı. Ben huzurlarınızda İsrail'i bir kez daha kınıyorum. 2 yılda yaşamını yitiren 67 bini aşkın Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.' dedi.

'Yüksek teknolojide önde olan ülkeler, küresel ticaretin kurallarını yeniden yazıyor'

12 yıl önce bir kıvılcımla başlayan inovasyon yolculuğunun ülkenin geleceğe attığı en güçlü imzalardan biri haline geldiğini ifade eden Gültepe, 'Her yıl daha büyük katılım, daha yüksek heyecan ve daha cesur hedeflerle büyüyen bu etkinlik, Türkiye'nin küresel rekabet sahnesindeki iddiasının ilanıdır ve bu yıl o iddia, iki kelimeyle ifade buluyor. Nedir o iki kelime? Yarın: Şimdi. Bu vizyonu üç temel sütun üzerine kurguluyoruz. Geleceğin teknolojilerini bugünden sahiplenmek, inovasyonu üretimin her aşamasıyla buluşturmak, Türkiye'nin genç beyinlerini dünyanın öncüleri arasına koymak.' diye konuştu.

Gültepe, bugün yüksek teknolojide önde olan ülkelerin küresel ticaretin kurallarını yeniden yazdığını, inovasyonu üretimin her aşamasına taşıyan ülkelerin küresel tedarik zincirlerinde belirleyici olduklarını dile getirdi.

Genç beyinlerini geleceğe hazırlayan ülkelerin yarının dünyasında oyun kurucu rolü üstlendiğini belirten Gültepe, Türkiye'nin bu üç alanda da kararlılıkla yoluna devam ettiğini ve yarını bugünden inşa eden bir Türkiye'nin küresel rekabette her zaman önde olacağını söyledi.

Gültepe, şöyle devam etti:

'2025 Ocak-Eylül döneminde ihracatımız 200,6 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artıdayız. Son 12 aylığa baktığımızda ise ihracatımız 269,7 milyar dolara ulaşmış. Bu başarıda, Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinin ve vizyonunun, büyük ihracat ailemizin her ferdinin milli bir görev bilinciyle gece gündüz çalışmasının, uzak yakın demeden dünyayı dolaşmasının, kriz dönemlerinde bile fırsatlara odaklanmasının payının altını çizmek isterim.'

'Yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 13 artışla 7 milyar dolara yaklaştı'

Türkiye'nin potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Gültepe, 'Biz, her yıl çift haneli oranlarla büyüyen, tabana yayılmış ve sürdürülebilir bir ihracat kurgumuzun olmasını arzu ediyoruz. Bunun için öncelikle rekabetçilikte eski gücümüze kavuşmamız büyük önem taşıyor. İhracatçılarımıza yönelik desteklerin artırılması ve farklılaştırılması, ayrıca üretim kapasitemizi destekleyecek yeni yatırımların hızlanması gerektiğine inanıyoruz.' dedi.

Gültepe, ihracatta teknolojik ürünlerin ağırlığının artmasından gurur duyduklarını belirterek şunları ifade etti:

'Üçüncü çeyrek itibarıyla yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 13 artışla 7 milyar dolara yaklaştı. Orta yüksek teknolojiyi de kattığımızda bu rakam 81 milyar dolara ulaşıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak yüksek ve orta yüksek teknolojinin payını çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bugünün rekabet gücü, yüksek teknolojinin günümüzde ulaştığı zirve olan yapay zeka ile yeniden tanımlanıyor. Bu yıl ülkemizde firmaların yüzde 7,5'i yapay zeka teknolojilerini kullandığını açıkladı. 16-24 yaş grubunda bu oran neredeyse yüzde 40'a ulaşıyor.'

'Bu ekosistemi birlikte büyütmeye devam edeceğiz'

Gençlerin yapay zeka ile güçlü bağının Türkiye'nin en önemli avantajlarından biri olduğunu dile getiren Gültepe, onlar sayesinde inovasyonun yalnızca bir gelecek vaadi değil bugünün gerçeği olduğunu ve bu nedenle Türkiye İnovasyon Haftası'nın en önemli paydaşının yıllardır 'gençler' olduğunu söyledi.

Gültepe, İnovaLİG'de dereceye giren tüm firmaların ilham veren başarı öykülerine imza attığını belirterek, 'Bu başarı hikayeleri, Türkiye'nin inovasyon yolculuğunda birlikte attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz, firmalarımızla inovasyon yolculuğumuza aynı şekilde artarak, büyüyerek devam edeceğiz. Türkiye İnovasyon Haftası 3 günle sınırlı bir etkinlik olmanın ötesinde yılın 365 günü ortak akılla büyüyen, yeni fikirlerle güçlenen bir ekosistem. Bu ekosistemi birlikte büyütmeye devam edeceğiz.' dedi.

Muhabir: Kazım Kaan Ulu