WASHINGTON (AA) - Fotoğraf ve video paylaşımına yönelik bir sosyal medya platformu olan Instagram, artık birçok kişinin telefona her uzandığında açmayı alışkanlık haline getirdiği uygulamalardan biri oldu.

Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından yalnızca fotoğraf paylaşımı amacıyla geliştirilen Instagram, 6 Ekim 2010'da Apple'ın uygulama mağazasında yayınlandı.

İlk günde 25 bin kişi tarafından indirilen uygulama, üç ay içinde 1 milyon kullanıcıya erişerek dikkati çeken bir başarı elde etti.

Instagram'ın ilk versiyonda fotoğraf yüklemek, beğenmek, yorum yapmak ve diğer kullanıcıları takip etmek gibi son derece basit özellikler bulunuyordu.

Mobil fotoğrafçılığın yaygınlaşmasıyla Instagram'ın yükselişi hızlandı

Uygulamaya 2011'de yeni kamera efektleri gibi özellikler gelirken telefon kameralarının sürekli gelişmesi ve mobil fotoğrafçılığın yaygınlaşmasıyla Instagram'ın yükselişi de hızlandı.

Platform, 2012'de 100 milyon kullanıcı barajını aşarken aynı yıl yaklaşık 1 milyar dolara şimdiki adı Meta olan Facebook tarafından satın alındı.

Haziran 2013'te yalnızca fotoğraf paylaşım platformu olmaktan çıkan Instagram'a video paylaşım ile mesajlaşma özelliği eklendi.

Bu özelliklerin eklenmesinden üç yıl sonra canlı yayın yapma özelliği kullanıma sunulurken kullanıcılar günlük yaşamlarını anlık yayınlarla takipçilerine ulaştırabildi.

Son yıllarda ise Snapchat ve TikTok gibi rakiplerinin hızlı yükselişi karşısında Instagram, kullanıcılarını elinde tutmak için 'Hikayeler', 'Reels' gibi benzer özellikler geliştirdi.

'Influencer' dönemini başlattı

Merkezi Kaliforniya'da bulunan Instagram, bugün 3 milyara ulaşan aylık aktif kullanıcı sayısıyla küresel ölçekte en etkili sosyal medya mecralarından biri haline geldi.

Moda, müzik, sanat ve gastronomi gibi alanlarda trendlerin belirlendiği bir merkez haline dönüşen Instagram, bireysel kullanıcıların yanı sıra dijital pazarlama alanında da öne çıkıyor.

Sosyal medya platformu, her yeni özellikle işletmelerin daha geniş kitlelere ulaşması ve pazarlamasını güçlendirmesi için yeni yollar açtı.

Popülaritesiyle birçok reklam vereni çeken Instagram, 'influencer' döneminin de başlamasında önemli rol oynadı.

'Influencer' olarak adlandırılan geniş sosyal medya takipçisine sahip bireyler, bu etkilerini belirli ürün veya hizmetleri tanıtmak için kullanmaya başladı.

Sosyal medya platformu, 2015'ten itibaren daha kapsamlı reklam araçları sunarken 2020'den itibaren uygulama içi alışveriş özellikleriyle e-ticaret deneyimini güçlendirdi.

İşletmeler için bir vitrin haline geldi

Küçük işletmeler için de bir vitrin haline gelen Instagram, düşük maliyetli reklam seçenekleri ve alışveriş özellikleriyle markaların, işletmelerin ve girişimcilerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Ayrıca içerik üreticileri sponsorlu işbirlikleri ve abonelik modelleriyle önemli gelirler elde ederken, bu yönüyle Instagram dijital ekonomide girişimciliği destekleyen önemli bir platform konumunda bulunuyor.

Küresel reklam piyasasında güçlü bir konum edinen Instagram, Meta'nın reklam gelirlerinde de önemli bir paya sahip oldu.

Uygulama sektörüne ilişkin analizler sağlayan Business of Apps'in verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 66,9 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin edilen Instagram, Meta'nın toplam gelirinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu.

Hukuki süreçlerle de karşı karşıya kaldı

Kuruluşundan bu yana geçen 15 yılda Instagram, veri gizliliği endişeleri, gençlerin ruh sağlığına etkileri ve içerik kısıtlamaları gibi sorunlarla gündeme geldi.

Dünya genelinde hukuki süreçlerin de hedefi olan platform, 2022'de Avrupa Birliği tarafından çocukların kişisel verilerini yeterince korumadığı gerekçesiyle 405 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

ABD'de ise 2023 yılında 41 eyalet, Instagram ve Facebook'un bağımlılık yapan özelliklerle çocuklara zarar verdiği iddiasıyla dava açtı.

Ayrıca geçen yıl ABD'de 13 yaşında bir kız çocuğu adına, Meta'nın gençleri kasıtlı olarak Instagram'a bağımlı hale getirdiği ve onları zararlı içeriklere maruz bıraktığı iddiasıyla 5 milyar dolarlık tazminat davası açıldı.

Instagram'ın 2024'te kullanıcılara herhangi bir bilgilendirme yapmadan devreye aldığı 'siyasi içerikleri kısıtla' özelliği, büyük tepki topladı.

Bu ayar, kullanıcıların isteği dışında etkinleştirildiği için özellikle ABD seçimleri ve Filistin'e destek paylaşımlarının görünürlüğünün azaltıldığı iddialarına yol açtı.

Muhabir: Dilara Zengin Okay