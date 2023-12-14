Haber: Damla Oya Erman



Interamna Lirenas, M.Ö. 312'de Latince bir koloni olarak kuruldu ve günümüzdeki Frosinone iline, orta İtalya'ya aitti. Şehir, Liri ve Rio Spalla Bassa nehirlerinin birleşim noktasında bulunuyordu, bu da "Interamna" adını (nehirler arasında) ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, Interamna Lirenas'ın M.S. 3. yüzyıl boyunca devam eden başarısına dair önemli kanıtlar buldular. Şehir, sık sık yağmalayan ordular tarafından kullanılan doğrudan bir güzergah üzerinde olduğu için ancak M.S. 6. yüzyıl civarında terkedildi.

Yapılan yer radarı anketi, şehrin M.Ö. 1. yüzyıldan M.S. 4. yüzyıla kadar uzanan bir nehir limanı olarak kullanılan büyük bir depo, bir tapınak ve üç hamam kompleksi içerdiğini gösterdi.

Dr. Alessandro Launaro, çalışmanın baş yazarı ve Cambridge Üniversitesi Klasikler Fakültesi'nde Interamna Lirenas Proje lideri, "Bu nehir limanı, Interamna Lirenas'ın Aquinum ve Casinum arasındaki ticaretten yararlanmasını sağladı, bu da kuzeye ve güneydoğudaki Minturnae ve Tyrrhenian kıyısı gibi ana merkezlere bağlanan bir ticaret ağı açısından kritik olacaktı" dedi.

Araştırmacılar ayrıca, şehrin kuzeybatısındaki sınırlarda, yaklaşık 45 metre uzunluğunda ve 26 metre genişliğinde, 1.500 kişilik bir seyirci kapasitesine sahip çatılı bir tiyatro kalıntısı ortaya çıkardılar. Dr. Launaro, "Bu kasaba, çöküşteki bir geri suyla uyuşmayan, böyle zarif bir binayı tercih etti. Bu tiyatro büyük bir statü simgesiydi. Kasabanın zenginliğini, gücünü ve hırsını sergiliyordu" dedi.

Ekip ayrıca, şehrin ticaret merkezi olarak hizmet verdiğini gösteren on dokuz büyük avlu binası buldu. Bu altyapı, Interamna Lirenas'ın Aquinum ve Casinum gibi daha büyük merkezlere bağlandığı ve ticaret ağlarına önemli bir bağlantı noktası sağladığına işaret ediyor. Tarihi kayıtlar, şehrin iki farklı pazar ev sahipliği yaptığını doğrulayarak ticaretteki önemini destekliyor.

Ayrıca, arkeologlar bölgedeki başarılı yün ticaretine katkıda bulunan koyun ve sığır pazarı olarak kullanılan büyük bir açık alanı ortaya çıkardı. Interamna Lirenas'ın Roma İmparatorluğu'nun krizine rağmen nasıl başarılı bir şekilde büyümeye devam ettiğini anlamak için yapılan bu araştırma, Roma'nın geri su şehirlerinin karmaşıklığını ve direncini anlamamıza yeni bir ışık tutuyor.