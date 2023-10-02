Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak Dışişleri Bakanlığı olarak Ankara'da Türkiye İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terörist saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Irak hükümeti ve halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiriyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırıda yaralananlara acil şifalar dileyen Sahhaf, terörle mücadelede uluslararası toplumun yanında yer aldıklarını ve terörün her türlüsünü reddettiklerini belirtti.

AA