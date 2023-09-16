Zonguldak'taki göçükte yaralanan maden işçisi, 23 yıllık mesai arkadaşını kaybetmenin hüznünü yaşıyor
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."
AA