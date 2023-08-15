Kerkük

Iraklılar, yaz tatilini Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde geçirirken İstanbul'u gezmeyi de ihmal etmiyor.

Kerkük'teki bir tur şirketinde organizatör İbrahim Pasvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Iraklıların tatil için ilk tercihinin Türkiye olduğunu ifade ederek bunun nedenini de Türkiye'nin "geniş turizm alanına ve dört mevsime sahip olması" şeklinde açıkladı.

İki ülkenin sınır komşusu olmasının da önemli etken olduğuna dikkati çeken Pasvan, Irak'ın istisnasız tüm kentlerinden gelen turistlerin Türkiye'yi tercih ettiğini aktardı.

Yaz mevsiminde öncelikli tercih: Karadeniz

Yaz mevsiminde artan sıcaklıktan uzaklaşmak isteyenlerin Karadeniz bölgesini tercih ettiğini söyleyen Pasvan, Iraklıların özellikle son 5 yıldır Karadeniz turlarına taleplerinin arttığını belirtti.

Pasvan, "İstanbul için düzenlediğimiz turlara Karadeniz'i de ekledik. Özellikle Irak'ın orta ve güney kentlerinden talep oldukça yoğun." dedi.

Türkiye kaliteli turizm hizmeti sunuyor

Pasvan, Iraklıların Türkiye'yi tercih etmesinin önemli sebeplerinden birinin de kaliteli hizmet sunması olduğunu dile getirerek Türkiye'nin turizm sektöründe önemli deneyime sahip olduğuna ve bunu turistlere iyi yansıttığına işaret etti.

Kerkük'ten Türkiye'ye günlük onlarca tur düzenleniyor

Hava ulaşımının yanı sıra otobüslerle de seyahat etmeyi tercih edenlerin bulunduğunu belirten Pasvan, Kerkük'ten Türkiye'ye günlük en az 10 tur otobüsünün gittiğini söyledi.

Pasvan, Kerkük Havaalanı'nın da Türkiye'ye seyahat için önemli kolaylık sağladığına dikkati çekerek Kerkük'ten Türkiye'ye haftada 7 sefer düzenlendiğini ve bu uçuşların yaz mevsiminde tamamının Türkiye’ye seyahat amaçlı gidenlerden oluştuğunu kaydetti.

Bir diğer tur organizatörü İbrahim Beyatlı da Irak genelinde özellikle de Kerküklüler için Türkiye'nin adeta tek seyahat adresi olduğunu dile getirdi.

Beyatlı, "Iraklıların coğrafi ve kültürel yakınlık anlamında yurt dışı tatilini geçirebileceği en iyi ülkenin Türkiye olduğunu düşündüklerini" ifade etti.

Iraklıların özellikle aile tatili için de Türkiye'yi tercih ettiklerini vurgulayan Beyatlı,Türkiye'nin birçok yönden kendilerine uygun olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki vize uygulaması kalkmalı

Vize uygulamasının seyahatleri kısıtladığını savunan Beyatlı, "İki ülke arasındaki vize uygulaması kalkmalı. Vize uygulaması olmadığı takdirde Türkiye'ye seyahat oranı artacaktır." diye konuştu.

Türkiye için her bir vize tutarının 135 ila 180 dolar olduğundan söz eden Beyatlı, kalabalık ailelerin ise bu tutarı karşılamakta zorlandığını ve bu durumun da Türkiye seyahatine engel olduğunu aktardı.

Beyatlı, vize uygulamasının kalkması halinde tüm mevsimlerde turlar düzenleyebileceklerini sözlerine ekledi.

AA