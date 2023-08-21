ANKARA AA- İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Danimarka ve İsveçli Maslahatgüzarlara Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemlere karşı İran'ın itirazları iletildi.

İran'ın, Kur'an-ı Kerim'e ve İslami mukaddesata yönelik tekrar eden eylemleri şiddetle kınadığı belirtilirken, Maslahatgüzarlara, Kur'an-ı Kerim'e hakaret eylemlerinin ciddi sonuçlarının ve tüm sorumluluğun İsveç ve Danimarka hükümetlerine ait olduğu uyarısında bulunuldu.

Danimarka ve İsveçli diplomatlar ise İran'ın itirazlarını ülkelerine bildireceklerini söyledi.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.