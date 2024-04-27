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Bucks'ta ise Khris Middleton'ın 42 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik çabası mağlubiyete engel olamadı. Damian Lillard 28 sayı, 8 asist, Bobby Portis 17 sayı, 18 ribauntla maçı tamamladı.

Milwaukee Bucks'ı uzatmada 121-118 mağlup eden Indiana Pacers, seriyi 2-1 yaptı.

Suns'ta Bradley Beal 28 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Kevin Durant 25 sayı, 5 asist, Devin Booker 23 sayı, 8 asistle mücadele etti.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Timberwolves, altıncı sıradan play-off bileti alan Suns'a karşı çıktığı serinin üçüncü maçını da kazanarak yarı final yolunda avantaj elde etti.

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