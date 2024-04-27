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Hafta boyunca tedavisi yapılan Shelvey'in oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Çaykur Rizespor 'da kırmızı kart cezalısı Mocsi, sakatlığını bulunan Faye, Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine kadroda yer alamayacak.

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