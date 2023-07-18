Gülistan

Dünyanın en yaşlı ağaçlarının bulunduğu, kendisi de en eski ormanlar arasında sayılan Hirkani Ormanları bitki ve ağaç çeşitliliği sebebiyle bölgedeki arıcılar tarafından özellikle tercih ediliyor.

Ramyan kentinin sırtını dayadığı ormanlık yamaçların yüksek kesimlerinde yer alan Peşmeki bölgesi, arıcılar tarafından en fazla tercih edilen yerler arasında bulunuyor.

Arıcıların yanı sıra doğa severlerin ve yaban hayvanlarının da sığınağı

Üç tarafı yaklaşık iki yüz metre yüksekliğinde dik kayalıklardan oluşan Miran Kalesi'nin hemen yanı başında bulunan Peşmeki bölgesi, arıcıların yanı sıra zoru seven doğa dostlarının ve yaban hayvanlarının da sığınağı konumunda.

Gündüz doğa severlerin gezdiği alanlar, gece ayılar başta olmak üzere yaban hayvanlarının yol güzergahı ve yiyecek aradığı mekanlara dönüşüyor.

Arıcılar doğal bal elde etmek için kovanlarını bu bölgeye yerleştiriyor

Zorlu bir yolculuğun ardından ulaşılabilen bu bölge, diğer yerlere göre nispeten sakin oluyor. Bu nedenle arıcılar daha verimli bir sezon geçirmek ve doğal bal elde etmek için kovanlarını bu bölgeye yerleştiriyor.

Araçla, dik yamaçlarda zikzaklar çizerek ilerlerken son köyü geçtikten sonra bir saate yakın süren yolculuk boyunca çevrede arı kovanlarını görmek mümkün.

Dağın eteğindeki Ramyan kentinde yaz ayının boğucu sıcağı yaşanırken Peşmeki'de bahar havası hakim. Henüz yeni açan çiçekler, bahar meyvesi vermeye başlayan ağaçlar dikkatleri çekiyor. Arıların en çok ilgi gösterdiği ağaçlar ise şıra benzeri tatlı sıvı salgılayanlar oluyor.

Peşmeki balının kente getirilmesini beklemiyorlar

Bu şıradan beslenen arıların yaptığı bal bölge insanlarından özel ilgi görüyor. Arıcılar daha bal hasadına başlamadan siparişlerini almış oluyor. Kovanlar başka bölgeye taşınmaya başlamadan, üretilen bal çoktan müşteriye ulaşmış oluyor.

Peşmeki'nin doğal balının kente getirilmesini beklemeyenler ise zorlu yolculuğu göze alarak sıcağı sıcağına kovandan çıkarılan balı alıp evine götürmeyi tercih ediyor.

"300'den fazla kovanım var"

Yıllardır aynı bölgede arıcılık yapan Cevad Naimi, bölgede arıcılığın inceliklerini anlattı.

Naimi, Ramyan kentinin Gülistan eyaletinin arıcılık merkezi olduğunu ve kendisinin de yaklaşık 16 yıldır arıcık yaptığını belirtti.

Arıcılık sezonundaki duraklarından birinin Ramyan'ın Peşmeki bölgesi olduğunu aktaran Naimi, bu bölgede ürettikleri balın daha çok tercih edildiğini vurguladı.

Arıcılığı "güzel bir meslek" olarak nitelendiren Naimi, "Tabiat ile iç içesiniz. Şehrin kalabalığından uzak ve rahattır burası. 16 yıla yakın süredir bu işle uğraşıyorum, memnunum." dedi.

Naimi, "Arkadaşlar arıcılık yapınca hoşuma gidiyordu. Temiz bir işti, ilgi ve alakam vardı. Asıl işim arıcılık. Tabiattayım. Her gün geliyorum, bir iki saat işim oluyor. Sonra geziyoruz, dinleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramyan'ın doğasının arıcılığa uygun olduğunu belirten Naimi, şunları söyledi:

"300'den fazla kovanım var. Yılda 3 tona yakın bal hasadı alıyorum. Allah'a şükür memnunum. Tabiattan istifade ediyorum. Tabiatı seviyorum onun için arıcılık yapıyorum."

Babası ile arıları kontrol etmeye gelen 9 yaşındaki Bahare Naimi, arıcılığa ilgi duyduğunu belirterek, "Babam buraya gelince ben de onunla geliyorum. Hem arıcılığı öğrenmeye hem de babama yardım etmeye geliyorum." şeklinde konuştu.

Küçük Bahare, bazen babası ile geceyi ormandaki arıların yanında geçirdiğini ve bu durumun çok hoşuna gittiğini dile getirdi.

Cevad Naimi'den bal alabilmek için Peşmeki'ye gelen Süleyman Kovanlı ise bu yıl bölgede fazla yağmur yağdığını dolayısıyla balın az olacağını söyledi.

Kendisine bal kalmamasından endişe duyduğunu ifade eden Kovanlı, riske girmemek için buraya gelip balını almayı uygun gördüğünü dile getirdi.

AA