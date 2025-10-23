LONDRA (AA) - İrlanda Cumhuriyeti'nde yaklaşık 3,5 milyon seçmen, ülkenin 10'uncu cumhurbaşkanını belirlemek üzere yarın yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) sandık başına gidecek.

Saat 22.00'de (TSİ 00.00) sona erecek oy kullanma işleminin ardından sayım işlemlerine 25 Ekim'de başlanacak. En yüksek oyu alan aday, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak belirlenecek.

İki dönem İrlanda Cumhurbaşkanlığı yapan şair ve sosyolog Michael Higgins'in görev süresi 10 Kasım gece yarısı dolacak. Yeni cumhurbaşkanı ise görevi 11 Kasım'da öğleden sonra düzenlenecek törenle teslim alacak.

Kuzey İrlanda'yı, 'İrlanda'nın kesik kolu' olarak gören aday anketlerde önde

Higgins'in görev süresinin dolacağı 10 Kasım saat 23.59'dan, devir tesliminin yapılacağı 11 Kasım öğleden sonrasına kadar birkaç saatliğine başsız kalacak İrlanda'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Aras an Uachtarain'ın yeni sakini olmak içi iki aday yarışıyor.

Bu adayların başında, anketlerde de önde görünen Catherine Connolly geliyor. Rakibinin yaklaşık 2 katı oy alacağı tahmin edilen Connolly, sol ittifakın ve özellikle de İrlanda milliyetçiliğinin önde gelen partisi Sinn Fein'in desteklediği aday olarak öne çıkıyor.

Arkasında Sinn Fein de dahil 7 parti ve bağımsızlar bulunan Connolly'nin kampanyasında, sembolik cumhurbaşkanı tanımına uymayan vaatler yer alıyor. Bunların başında İrlanda ve Kuzey İrlanda'nın birleşmesi geliyor.

Connolly, adadaki iki İrlanda'nın birleşmesini bir sonraki adım olarak görüyor. Bunun 'tüm adanın rızasıyla' olması gerektiğini savunan Connolly, Kuzey İrlanda'da ve İrlanda Cumhuriyeti'nde birleşmeye yönelik girişimlerin başlaması gerektiğini söylüyor.

Geçmişte İrlandaca Konuşan Bölgelerden Sorumlu Bakanlık da yapan Connolly, her ne kadar akıcı İrlandaca konuşamasa da yeniden çalışmaya başladığını, tüm İrlandalıların da bu dili konuşması gerektiğini belirtiyor.

Kuzey İrlanda'yı, İrlanda'nın 'kesilen sağ kolu' olarak niteleyen Connolly, 'Cumhurbaşkanı olarak makamın yumuşak gücünü ve ahlaki otoritesini kullanarak tüm adayı bir araya getireceğim. Kuzey'deki toplumumuzu sık sık ziyaret edeceğim.' dedi.

Connolly, adadaki iki tarafın birleşmesi için gereken her şeyin yapılması gerektiğini belirtirken, toplumun sorunlarına dikkati çeken bir figür olmayı da hedefliyor. Bu sorunların başında ise konut ihtiyacı ve refah geliyor.

İktidar ortağının adayı, hem Protestan hem de eski İngiltere yanlısı

Seçimde yarışacak ikinci aday ise iktidar ortağı ve ülkenin 3. büyük partisi Fine Gael'in adayı Heather Humphreys.

İrlanda'nın Kuzey İrlanda sınırında yer alan Monaghan'da doğan ve ülkedeki Katolik çoğunluğun aksine bir Protestan olan Humphreys, 'İrlanda'yı temsil edebilecek özelliklere' sahip olduğunu ifade ediyor.

Adanın bütünleşmesi için iki tarafın da rıza göstermesi ve birleşik bir adadan önce birleşik bir halk olmak gerektiğini dile getiren Humphreys'in ve ailesinin, geçmişte İngiltere ile birliği savunan yapıların etkinliğine katılması bir dezavantaj olarak görülüyor.

Humphreys, birleşik İrlanda'ya olumlu yaklaştığını ancak bunun öncesinde taraflar arasında toplumsal birlik, kültürel çeşitliliğin kabulü ve güven inşasının gerekli olduğunu belirtiyor.

Özellikle Kuzey'de çoğunluk olan Protestanların ve İngiltere yanlılarının endişelerini dikkate almak gerektiğini, hatta Kuzey'de var olan parlamento gibi kurumların birlikten sonra da devam etmesini savunan Humphreys, bu diyaloğu artırmayı hedefliyor.

Humphreys, Protestan ve eski İngiltere yanlısı olma özellikleriyle adanın iki tarafında 'köprü' olabilecek bir aday olarak değerlendirilse de kampanyasının omurgasını İrlanda'nın birleşmesi değil ülke içi birlik, toplulukların güçlendirilmesi ve fırsatların yaratılması oluşturuyor.

Kiracısından fazla para alan Başbakan'ın adayı seçimden çekildi

İrlanda Cumhurbaşkanı seçimlerinde her ne kadar iki aday yarışsa da pusulada üç aday yer alacak. Koalisyonun büyük ortağı, Başbakan Micheal Martin'in partisi Fianna Fail tarafından desteklenen Jim Gavin, pusuladaki üçüncü isim olacak.

Martin'in onayını 30 Ağustos'ta alan, 9 Eylül'de adaylığı açıklanan, seçim çalışmalarına 28 Eylül'de başlayan Gavin, 1 hafta sonra ise adaylıktan çekildiğini ve kampanyasını durdurduğunu açıkladı.

Eski kiracısından 3 bin 300 avro (yaklaşık 161 bin lira) fazla kira aldığı ve bunu geri ödemediği ortaya çıkan Gavin, adayların kesinleştiği tarihten sonra yarıştan çekildiği için pusuladaki yerini koruyacak. Hatta anketlere göre, Gavin'in yüzde 8'e yakın oy alacağı öngörülüyor.

İrlanda seçimlerinde adaylığı gündeme gelen bir diğer isim ise karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor oldu.

Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen McGregor, aday olması için gereken parlamenter sayısını veya belediye meclisi sayısını tutturamadı.

İlk kadın cumhurbaşkanını (Mary Robinson) 1990'da seçen İrlanda, dünyada bu görevin bir kadından diğer bir kadına geçtiği ilk ülke olarak biliniyor.

Robinson'ın ardından koltuğa oturan ve 1997-2011'de iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Mary McAleese'den 14 yıl sonra İrlanda'da, üçüncü kez ülkenin zirvesine bir kadın gelecek.

Muhabir: Behlül Çetinkaya