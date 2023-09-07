Haber: Elif Hayvalı

İSTANBUL - Milli Mücadelenin ardından elde edilen siyasi bağımsızlığın ancak iktisadi bağımsızlıkla mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemizin ilk milli bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası, Cumhuriyetin 100. yıldönümünü özel etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Mart ayında, Müzelerinde Cumhuriyetimizin ilk 15 yılında başarılan iktisadi ve sosyal hayatın kalkınmasının anlatıldığı “Yaşasın Cumhuriyet!” sergisinin kapılarını açan Banka, tüm yurtta 100. yıl heyecanı, coşkusu ve mutluluğunun daha da yükseldiği, 29 Ekim’e geri sayımın başladığı bir dönemde “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” başlıklı uluslararası bir konferans düzenliyor.

Yurt içinden ve yurt dışından önemli isimler katılıyor

İş Kuleleri Salonu’nda 28-29 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek konferansta, yurt içinden ve yurt dışından önemli konuşmacılar, tarihten ekonomiye, bilimden kültüre ve spora geniş bir yelpazede pek çok konuyu geçmişten geleceğe uzanan bir yaklaşımla ele alacak.

Sınırlı sayıda bilet satışı yapılacak etkinlikten elde edilecek gelir, Anıtkabir Derneği’ne bağışlanacak. Biletler, 8 Eylül, Cuma günü itibarıyla www.issanat.com.tr üzerinden satışa sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşmasını yapacağı, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Genel Müdürü Hakan Aran’ın ev sahipliğinde düzenlenecek konferansta;

Tüm dünyada ses getiren Sapiens, Homo Deus: Yarının Kısa Tarihi, 21. Yüzyıl İçin 21 Ders gibi kitapların yazarı tarihçi ve filozof Yuval Noah Harari,

New York Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Thomas J. Sargent,

Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Avrasya Tarih, Türk Dili ve Tarihi dersleri veren ve “Atatürk” isimli bir kitabı bulunan İtalyan akademisyen Fabio L. Grassi,

MIT Dijital Ekonomi Girişimi’nin Kurucu Ortağı Andrew McAfee,

UNESCO eski Genel Direktörü Irina Bokova

konuşma yapacak.

Konferansta Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Prof. Dr. Burcu Özsoy, Dr. Doğan Çetinkaya, Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir gibi tarihten arkeolojiye, yapay zekâdan bilime ve sanata çeşitli alanlarda ülkemizin önde gelen isimleri de Atatürk vizyonundan yola çıkarak ihtisas alanlarında konuşmalar yapacak.

İş Bankası, Atatürk’ün kalkınma hedeflerindeki önemli kilometre taşlarından biri

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, konferansa ilişkin yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, çağının çok ilerisindeki vizyonerliğinin göstergelerinden birinin siyasi bağımsızlıkla iktisadi bağımsızlığı buluşturan yaklaşımı olduğunu vurguladı. Atatürk’ün, bu yıl 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyetin kilometre taşlarını döşerken büyük bir kalkınma hamlesi başlattığını belirten Sözen, 26 Ağustos 2024’te 100. yaşını kutlayacak olan İş Bankası’nın bu önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.

2023 yılının çok özel ve kıymetli bir yıl olduğunu söyleyen Sözen, şöyle konuştu: “Atatürk’ün bizlere bıraktığı emanet olan Cumhuriyetin 100. yaşını kutluyoruz. İş Bankası’nın kuruluş fikrinin temellerinin atıldığı, milli bir banka ihtiyacının kurulması gerektiğinin paylaşıldığı İzmir İktisat Kongresi de 1923’te yapıldı. Dolayısıyla 2023, Bankamızın da fikri olarak kuruluşunun 100. yılı… Gelecek sene de ikinci yüzyılımıza adım atıyoruz. 100 yıl, tarihsel yolculuklarda önemli merhalelerden biridir. Biz de birden fazla 100. yılın ortasında olduğumuz, hep birlikte heyecan, mutluluk ve gururunu yaşadığımız bu dönemi güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz.”

Atatürk’ün, yepyeni bir başlangıcın liderliğini yaparken bir milletin en çok ihtiyaç duyduğu umudu, güveni, dayanışma duygusunu verdiğini, gelecek nesillere fikirleri ve yaptıklarıyla yol gösterdiğini vurgulayan Sözen, Atatürk’ün değerlerinden ilham alan İş Bankası’nın, bir toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen eğitim, kültür-sanat, bilim, çevre, spor, kadın hakları alanlarında kurucusunun 20. yüzyılın başlarında ortaya koyduğu ilerici, öngörülü yaklaşımını kendisine rehber edinerek faaliyetlerini sürdürdüğünün altını çizdi.

Suat Sözen, “Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlarken düzenlediğimiz Konferans ile Atatürk’ün bugün de geçerli olan vizyonerliğini tekrar vurgulamak ve Türkiye’nin geçmişten aldığı güçle yüzünü geleceğe dönerken izleyeceği yola biz de bir ışık tutmak istedik. Atatürk’ün her türlü zorluğa rağmen sadece fikir üretmekle kalmayıp, büyük fedakârlıklarla bu fikirleri hayata geçirerek bir ulusun kaderini nasıl değiştirdiğini zihinlerde yine canlandırabilirsek, Atatürk’ün yaklaşımından hareketle bugüne ve yarına dair güzel bir pencere açabilirsek ne mutlu bize” dedi.