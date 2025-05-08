Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla hayata geçirdikleri uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 743 bin 951 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatında yaşanan değişimleri değerlendirerek, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programlarımızı ve politikalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz."