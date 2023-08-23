İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Hollanda'nın Twente takımını konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, iyi bir sonuç olarak avantaj yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, 3-4 günde 1 maç oynadıklarını belirtti.

Twente'nin genç ve koşan bir takım olduğunu vurgulayan Kartal, "Bugüne kadar oynadığımız her takıma saygı duyuyoruz ama yarınki maç bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın da desteğiyle burada iyi oynayarak 2. maç öncesinde avantaj elde etmek istiyoruz. Şu ana kadar birkaç sakat oyuncumuz var. Bunlar bizim bazı bölgelerde gücümüzü azaltıyor. Azaltıyor dememdeki amacım şu an oralarda çok rotasyon yapamıyoruz ve fazla yük biniyor. Bu akşam sakatların bir bölümü takıma katılacak. En iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İdmanlarda teknolojiden fazlasıyla yararlanmasına ilişkin bir soru üzerine ise Kartal, "Termal kamerayla futbolcunun kas yorgunluğuna bakıyoruz. İkincisi doktorun yeni getirdiği keşfettiğimiz bazı aletlerle futbolcuların yorgun olup olmadıklarını, gece kaç saat uyuduklarına kadar bu işin içine girdik. O günkü idmanda ne kadar antrenman yaptıracağımızı görmüş oluyoruz. Şu anda iyi yoldayız, milli maç arasında çok daha iyi olacağız." şeklinde cevap verdi.

Maç içerisinde sonuca göre değişiklikler yaptığını anlatan Kartal, şunlar aktardı:

"Samsun maçında Umut'un girmesi ve önde top tutması gerekiyordu. Onun için Umut tercihi yaptım. Başka herhangi bir nedeni yoktu. Umut güçlü bir oyuncu. Tercihim o gün taktiksel anlamda Umut'un takıma bir şeyler vereceğini düşünmemdi. Yarın da farklı bir 11 ile çıkacağız, daha dinlenmiş oyuncuları tercih edeceğiz. Ben oyuncularıma ne istediğimizi net şekilde anlatıyorum. Ne istediğimi oyuncular çok iyi biliyor. Oyun felsefemizi oturttuğumuzu düşünüyorum. Düzenli oynaması gereken oyuncularım sakat olduğu için orada problem yaşıyoruz. Bunları oturttuğumuz zaman herkesin sahada daha dinamik bir Fenerbahçe göreceğini düşünüyorum."

Jayden Oosterwolde'nin sürekli gelişim içinde olduğunu dile getiren Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fred'in herhangi bir sakatlığı yok. 1 hafta antrenmana çıktı. Altay bu akşam antrenmana çıkacak. Kesinleşen bir şey yok. Livakovic konusu tamamen kulübün tasarrufunda. Mükemmellik rabbimize aittir. Bundan önce de mükemmele yakın kadrolar kuruldu birçok takım tarafından. Önemi olan kaliteli oyuncuların bir arada nasıl futbol oynayacağı. Nasıl performans verecekleri. Bunun mücadelesini veriyoruz. Biz ihtiyacımız olan oyuncuları transfer ediyoruz. Kalite katacak oyuncuları istiyoruz demiştik. Bu yolda devam edeceğiz, bunun adını siz ne koyarsanız koyun. Kaliteli, iyi futbol oynayan takım kurmak istiyoruz. Bu oyuncuların bir araya gelmesiyle ortaya ne çıkıyor, bunun mücadelesini veriyoruz."