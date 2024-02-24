Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Kasımpaşa'nın iyi futbol oynayan bir ekip olduğunun altını çizdi.

İlk yarıda üçüncü bölgeye yerleşemediklerini ve istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını dile getiren Kartal, "Buna rağmen ilk yarıda çok net 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarıya başlarken biraz daha zaman geçtikten sonra oyunun gidişatına göre yapacağımız hamleleri planladık. Bu arada kornerden gol yedik. Bu sezon ilk kez kornerden gol yedik. Hamleleri yaptık ve oyun üstünlüğünü ele aldık. Hafta içinde taraftarlarımızla yaptığımız görüşmelerle, bundan sonra takımımızı son ana kadar destekleyeceklerine dair bize söz verdiler. Bugün taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar takımı sonuna kadar desteklediler. Oyuncularımız da ortaya karakter koydu. 1-0 geriye düşmemize karşın oyun üstünlüğünü ele aldık. Bugün kornerden bir gol yedik, başka pozisyon vermedik. Kazandığımız için çok mutluyum. Maç başından sonuna kadar bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun Fenerbahçe'nin savunma ağırlıklı 3 orta sahayla maça başladığı sözlerinin hatırlatıldığı Kartal, şöyle devam etti:

"3 defansif ortaya sahayla çıkmadık. 1,5 savunma, 1,5 hücum orta sahasıyla çıktık. Biz farklı bir sistemle oynuyoruz. Golün haricinde bir tane pozisyonları var mı? Bizim 8 pozisyonumuz var. Penaltı pozisyonu için Çağlar'la konuştum. 'Eline çarptı net penaltı. Zaten eline çarpmasa arkasında ben vardım, topa vuracaktım.' dedi. Bunun dışında bizim başka verilmeyen net penaltımız var. İçeride baktık. Dışarıdaki arkadaşlar da bunu söyledi. Jayden'in pozisyonu net penaltı."

"Her iki takım da uzun yıllardır görülmemiş bir şampiyonluk yarış içinde"

Krunic'in performansıyla ilgili konuşarak devam eden Kartal, futbolcusunun çok daha iyisini yapabileceğinin altını çizerek "Şu anda Krunic bu değil. Bize gelmeden önce birkaç hafta takımdan ayrı çalıştığı için bunun zorluğunu yaşıyor. Adaptasyon süreci devam ediyor. Bize yakında gerçek Krunic'i izleteceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ferdi'nin oyun içindeki rolüyle ilgili de konuşan Kartal, şunları söyledi:

"Biz antrenmanlarda Ferdi'den orta saha gibi oynamasını da istiyoruz. Oyunu genişleterek çözme anlamında bir taktik anlayış bu. İlk yarıda rakip önde sert baskılar yaptı. İkinci yarıda tamamen rakip yarı alanda oynadık."

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Kartal, "Her iki takım da uzun yıllardır görülmemiş bir şampiyonluk yarış içinde. Bu futbol adına güzel bir şey. Şu anda biz ya da karşı tarafın avantajlı olduğuna dair bir şey söylemek olmaz. Her iki takım da güzel bir mücadele veriyor. Sonuna kadar bu işin bu şekilde devam edebileceğini düşünüyorum." yorumunda bulundu.

Son olarak taraftarlara değinen Kartal, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Maçın başından sonuna kadar gol yesek de, hata da yapsak bizi destekleyecekler. Şampiyonluk yolunda bu çok önemli. Bugün bunu yaptılar, maçı hiç bırakmadılar, oyuncular da maçı bırakmadı. Sonuçta kazanarak 3 puanı aldık."