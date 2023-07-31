Istanbul

Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda yarın 20.30'da başlayacak müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısına teknik direktör İsmail Kartal'ın yanı sıra genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek katıldı.

Kartal, İstanbul'daki maçı 5-0 kazandıklarını hatırlatarak, "İlk maçta güzel bir oyunla iyi bir sonuç aldık. Tabii ki futbolda alınan sonuçların bir garantisi yoktur. Aynı ciddiyetle, rakibimize saygı göstererek en iyi şekilde hazırlandık. Yarınki maçı iyi bir futbol ve mücadeleyle kazanmak istiyoruz. Ülke puanına katkı sağlamak için Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun ortaya koymak istiyoruz." diye konuştu.

İlk müsabakaya göre rotasyon yapacağını belirten Kartal, "İlk maçta Djiku'nun bir sakatlığı var. Onu kadroya almayarak riske etmedik. Bazı oyuncuları rotasyonla dinlendirerek başka oyuncularla geldik. Yarın durumlarını görmek için onlara şans vereceğim." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, hedeflerinin 3 kulvarda şampiyonluk olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Önemli bir kadroya sahibiz. Kadro kalitesini ve derinliğini genişlettiğimiz için 3 kulvarda da yarışabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'de birinci önceliğimiz şampiyon olmak. Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Ayrıca Türkiye Kupası'nı da almak istiyoruz. Avrupa kupalarında da hayallerimizi yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımızla bunu sürekli konuşuyoruz. Güzel bir enerjimiz var. Bunu başarabileceğimizi düşüyoruz, 'Neden olmasın?' diyoruz. Olabilmesi için de çok çalışıyoruz. İnşallah bu konuda da başarılı oluruz."

Kartal, transfer gündeminde olduğu iddia edilen Cengiz Ünder ve Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili soru üzerine, "Şu anda bu isimlerle ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik şartlar var, kulüpler arasında görüşmeler var. Bu çalışmayı Başkanımız ve yönetim kurulu sürdürüyor. Onların yetki alanı. Şu anda bu konuda herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz." şeklinde görüş belirtti.

İsmail Yüksek: Futbol rakibe ve oyuna saygısızlığı asla kaldırmaz

İsmail Yüksek ise ilk maçtaki 5-0'lık skora göre davranmayacaklarını söyledi.

İlk karşılaşmadaki ciddiyeti korumaları gerektiğini aktaran İsmail, "İlk maça çok iyi bir konsantrasyonla başladık. İstediğimizi aldığımız bir oyun sergiledik. Elbette büyük bir avantaj sağladık ama futbol rakibe ve oyuna saygısızlığı asla kaldırmaz. Aynı ciddiyetle çıkarak ülke puanına katkı sağlayacak bir galibiyet hedefliyoruz. Bunun için buradayız." diye konuştu.

Takım içi rekabetin fayda sağlayacağını dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Takımımız geniş bir kadroya sahip ve değerli oyunculardan kurulu. Futbol kolektif bir oyun. Hepimiz bireysel anlamda en yüksek seviyeye ulaşarak takım bütünlüğüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sahada kimin oynadığından çok takım olarak ne yaptığımız çok önemli. Rekabetin takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Yüksek, kadroya önemli futbolcuların dahil olduğunu belirterek, "Bize olumlu faydaları oluyor. Bu sezonu kendim, takımımız ve kulübümüz için çok değerli görüyorum. 9 yıldır hasret kaldığımız bir kupa var. Hepimiz aynı hedefe odaklanırsak kupayı müzemize götüreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA