MADRİD AA- CEE, İspanya'da Katolik Kilisesi bünyesinde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının araştırıldığı, "Çocukları koruyalım: ilerlemeye devam ediyoruz" başlıklı raporu basına tanıttı.

İspanya'da Katolik Kilisesi bünyesinde 1940'tan bu yana cinsel istismara maruz kalan 927 çocukla ilgili şikayet aldığını duyuran CEE, mağdur çocukların yüzde 82,62'sinin erkek, yüzde 17,38'inin kız olduğunu belirtti.

Verilen bilgilerde ayrıca cinsel istismar olaylarının yüzde 75'inin 1990 öncesine ait olduğu ve bu vakaların çoğunluğunun 1960-1980 yıllarında tespit edildiği ifade edildi.

Çoğunluğu okul ortamında işlenen cinsel istismar suçuyla itham edilen 728 din görevlisinden yüzde 52'sinin din adamı olduğu, 208'inin rahip olmadığı ve faillerin yüzde 63'ünün uzun süre önce öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kilisedeki cinsel istismar vakalarına ilişkin ilk defa bir belge yayımlayan CEE, "geçmişin acı olaylarından ders alındığını ve özür dilediğini" kaydetti.

Cinsel istismarı bitirmek için Kilise bünyesinde eğitimler veren CEE, ilgili kurslara çoğu çocuk 150 bine yakın kişinin katıldığını bildirdi.

Bazı sivil toplum kuruluşları, İspanya'da 2021 yılı sonundan itibaren gündeme gelen Katolik Kilisesi bünyesindeki cinsel istismar vakalarının diktatörlük dönemi (1936-1974) göz önünde tutulduğunda, aslında 100 binleri bulabileceği ama yeterli düzeyde araştırmanın yapılmadığını ve mağdur olan vatandaşlara güven ve garantinin sağlanmadığını iddia ediyor.