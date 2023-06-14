Antalya

Turuncu bayrak uygulaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Turist Rehberleri Birliğinin de aralarında bulunduğu birçok kurum kuruluş tarafından destekleniyor.

Turuncu bayrak uygulamasının koordinatörü ve Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı Direktörü Ali Akgün, AA muhabirine, turuncu bayrağın gıda israfının önlenmesi ve gıdanın korunması amacıyla yapılan çalışmalara doğrudan katkı sağlayan, toplumda farkındalık oluşturan ve gıda israfı sorununa kökten çözümler üreten kapsamlı bir sistem olduğunu söyledi.

Türkiye'ye özgü olan ve sıfır atık çalışmalarına destek amacıyla temelleri 2017'de atılan turuncu bayrağın 2019'da bazı otellerde uygulanmaya başlandığını dile getiren Akgün, gıdanın üretiminden işlenmesine, depolanmasından satışı ve tüketimine kadar gıdayla ilgili her türlü hizmeti içerdiğini belirtti.

Özellikle küresel salgın döneminde israfın önlenmesinin öneminin daha iyi kavrandığını vurgulayan Akgün, "Turuncu bayrak, bugün Türkiye'nin dört bir tarafında dalgalanıyor. Sakarya'dan Rize'ye, Bursa'dan Antalya'ya, Muğla'dan Kapadokya'ya 47 otelimizde uygulanıyor. Bu yılın sonunda 250 oteli, bir yıl sonra da 1000 oteli aşacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Eğitim veriliyor, denetleniyor, performans raporlanıyor

Bayrağı almak isteyen tesislerin kendilerine başvuruda bulunduğunu ifade eden Akgün, önce sistemi otel yöneticilerine anlattıklarını ve kabul etmeleri halinde temsilcilikler, farkındalık etkinlikleri, personel eğitimleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sektörü yormayan bir sistem oluşturduklarını belirten Akgün, "Sistem menü tasarlamasından yemeğin en israfsız şekilde, sıfır atıkla hazırlanmasını, sunulmasını içeriyor. Misafirlerde israfa yönelik duyarlılık oluşturacak etkinlikler hazırlanıyor. Mesela çocuklar için hikaye kitapları yazıldı, danslar tasarlandı. Çocuk kulübü temsilcilerimiz var." diye konuştu.

Akgün, periyodik denetimler gerçekleştirdiklerini ve buna göre puanlama yaparak işletmeyi belgelendirdiklerini kaydetti.

Bayrağı alan tesisin çalışmalarını takip ettiklerini, performans göstergelerini raporladıklarını aktaran Akgün, bayrağı alan tesislerin prosedürleri sürekli yerine getirdiğini belirtti.

Herhangi bir aksaklık oluştuğunda devreye girdiklerini ifade eden Akgün, yapıcı adımlarla aksaklıkları gidermeye çalıştıklarını ve sistemin sürdürülebilir olmasını sağladıklarını dile getirdi.

"Otellere ekstra değer katıyor"

Turuncu bayrağın tamamen yerli bir sistem olduğuna dikkati çeken Akgün, "Türkiye'de geliştirilmiş bir sistem. Motive edici ve heyecan verici bir çalışma. Hızlı bir şekilde yayılacağına inanıyoruz. Uluslararası modelde çalışmalarımız var. 2024'te de uluslararası alana açılmayı planlıyoruz. Dünyada zincir oteller var, 5 bin oteli olan gruplar var, onlarla mektuplaşıyoruz." bilgisini verdi.

Akgün, turuncu bayrağın gıdaya saygılı, geri dönüşüm odaklı, çevre ve doğa dostu, hayvansever, işletme giderlerini azaltan, ülke ekonomisine katkı sağlayan otellere ekstra değer kattığını vurgulayarak, konaklama sektörünün de bu sistemi benimsediğini kaydetti.

Turuncu bayraklı otel yöneticileri, uygulamadan memnun

Turuncu bayrağın dalgalandığı Antalya'daki ASKA Lara Otel'in Genel Müdürü Levent Suyolcuoğlu da uygulamaya geçen yıl dahil olduklarını ve otel personeline eğitim aldırdıklarını söyledi.

Misafirlerde de farkındalık oluşturmak için restoran bölümleri başta olmak üzere tesisin bazı noktalarına "Afiyet olsun, israf olmasın" yazısı ve turuncu bayrağı simgeleyen belgeleri astıklarını belirten Suyolcuoğlu, şöyle devam etti:

"Misafirlere yönelik eğlenceli etkinlikler de yapıyoruz. Farkındalığı maksimum noktaya çıkarmak için tabağındaki her şeyi bitiren misafirlerimize küçük sürprizler hazırladık. Çocukları değişik aktivitelerle neşelendiriyoruz. Son derece yararlı bir uygulama. Etkilerini gördük. Sürdürülebilir bir program."

Suyolcuoğlu, bayrağı gururla otelde dalgalandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

AA