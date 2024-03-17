İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler kurtarılmadan zafer kazanmış olmayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Herzog, Batı Kudüs'teki askeri anıt mezarlıkta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bu savaştan zaferle çıkmak konusunda kararlıyız. Gazze'de gerek hayattaki gerek vefat etmiş İsrailli esirler getirilmeden zafer kazanmış olmayız." dedi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da aynı törende, "askeri baskının sadece askeri başarı için değil aynı zamanda Gazze'deki esirlerin hem askeri hem müzakere yöntemiyle getirilmesi için gerekli olduğunu" savundu.

İdaresindeki güvenlik teşkilatının devam eden "siyasi müzakereler" dahil Gazze'deki esirlerin getirilmesi için her yöntemi deneyeceğini kaydeden Gallant, amaçlarını Hamas'ı askeri, idari olarak sonlandırma ve Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi olarak sıraladı.

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Yediot Ahranoth gazetesine verdiği röportajda, bakanlığı için İsrailli esirlerin "en öncelikli konu" olduğunu belirterek, "Esirlerin serbest kalması için bedel ödeyeceğiz ancak savaşı sonlandırmaya razı olmayacağız." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon zorla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı planlarını değerlendiren Katz, Refah'a "kesinlikle" saldıracaklarını bu olmadan kazanamayacaklarını söyledi.

Hamas ve İsrail arasında Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takası için müzakerelerin Doha'da devam etmesi bekleniyor. İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

Hamas, yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunmuş, İsrail Başbakanlığı ise Hamas'ın teklifinde hala daha "akıldışı talepler" bulunduğunu açıklamasına rağmen Doha'ya heyet gönderileceğini duyurmuştu. Netanyahu, Gazze'nin güneyinde 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldıracağını yinelemişti.

Hamas ve İsrail arasında en büyük anlaşmazlıkların başında, Hamas'ın "kalıcı bir ateşkes talebine rağmen" İsrail'in "geçici bir ateşkes ve savaşa devam etmeyi talep etmesinin" geldiği aktarılıyor. Hamas'ın, zorla göç ettirilmiş Filistinlilerin İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü çoğu yıkılmış Gazze'nin kuzeyine dönmesini istediği, İsrail'in ise buna karşı çıktığı belirtiliyor.