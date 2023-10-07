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Buna karşılık İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) konuyla ilgili haberinde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 150 İsraillinin öldüğü belirtildi.

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