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İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Saldırıların başladığı andan itibaren farklı noktalarda silahlı gruplardan yüzlerce kişinin öldüğü aktarıldı.

Yerleşim birimlerine sızmaya çalışan Filistinli güçlerin, İHA'larla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Magan yerleşim yerine sızmaya çalışanlara ise tanklarla karşı koyulduğu kaydedildi.

Polonya, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmek için uçak gönderiyor

Polonya, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmek için uçak gönderiyor

İsrail ordusu ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkenin güneyindeki 4 noktada silahlı grupların hedef alındığı belirtildi.

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