Kudüs

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin, İsrail'in 2023 yılının ilk 6 ayına ilişkin ihlalleriyle ilgili yayımladığı rapora göre, İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 256 ayrı yıkım gerçekleştirdi.

Bu yıkımlarda arasında Filistinlilere ait bir okulun da olduğu 303 yapı yerle bir edildi. Yıkım nedeniyle 272'si çocuk, 543 kişi evsiz kaldı.

İsrail ordusu, bu zaman diliminde Filistinlilere ait, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 822 yapının yıkılması için tebligat gönderdi.

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ve Filistinlilere ait yapılara sabotaj, ağaçların sökülmesi, yol kapatma ve fiziksel yaralama gibi 4 bin 73 ayrı ihlal gerçekleştirdi.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik 1148 saldırısında 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail tarafından Filistinli vatandaşlara ait topraklarda 13 kaçak yerleşim kurulurken, çeşitli bahanelerle 44 bin dönüm araziye de el konuldu.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler ayrıca yılbaşından itibaren 8 bin 340 ağacı kesti ya da zarar verdi.

AA