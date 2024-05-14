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Birleşmiş Milletler de işgal altındaki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yardım tırlarına yönelik saldırısının "dehşet verici" olduğunu kaydetmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurarak malzemeleri yola döktüğü bildirilmişti.

Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hedefi oluyor.

Gazze halkının kıtlık riski altında ve çaresizce gıda tedarikine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Cameron, "İsrail, saldırganlardan hesap sormalı ve yardımların girişine izin vermek için daha fazlasını yapmalıdır. Endişelerimi İsrail hükümetine ileteceğim." ifadesini kullandı.

Cameron, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, " Aşırılık yanlıları nın Gazze 'ye giden yardım konvoylarına yönelik saldırı ları dehşet vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

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