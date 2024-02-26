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UAD'deki duruşmalarda Türkiye adına sözlü beyanda bulunacak Yıldız'a, Lahey Büyükelçisi Ünal, Lahey Büyükelçiliği'nden Elçi-Müsteşar Pınar Gülün Kayseri, Müsteşar Recep Köşker, Adalet Müşaviri Abdullah Ömeroğlu, ikinci katipler Ozan Can Gümüş ve Baran Volkan Ateş eşlik edecek.

Yıldız, yaptığı açıklamada, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin, bugün UAD'de Türkiye adına sözlü sunum yapacağını belirtti.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız ve Dışişleri Bakanlığı nda Daire Başkanı Derviş Fikret Ünal'dan oluşan heyeti, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy karşıladı.

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