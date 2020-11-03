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14'ü kamu görevlisi 83 şüpheliye rüşvet ve sahtecilik operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarını işledikleri iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Kasım 2020 Salı 09:54
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14'ü kamu görevlisi 83 şüpheliye rüşvet ve sahtecilik operasyonu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. İstanbul başta olmak üzere 8 ilde 103'ü İstanbul'da toplamda 111 adreste gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon yapılan şüphelilerin 10'unun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.  


Operasyon kapsamında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde 10 katlı apartmandaki bir daireye baskın yapıldı. Adrese giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Fatih'te bir işyerine baskın yapan polis arama yaparken bazı evraklara el koydu.  Burada 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Şüphelilerin Türkiye'deki yabancılara sıra ve randevu vermeden para karşılığı ikametgah verip usulsüzlük yaptıkları bu yollarla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

DHA

Son Güncelleme: 03.11.2020 09:55
Anahtar Kelimeler:
IstanbulRüşvetSahtecilikOperasyon
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