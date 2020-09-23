Beşiktaş’ta eğitime destek seferberliği başlatıldı

Dünyayı derinden sarsan COVİD-19 salgını ile ekonomik ve sosyal yaşamın yanı sıra eğitim yaşamında da büyük zorluklar yaşanıyor. Uzaktan eğitim sürecinin başlaması ile birlikte evinde eğitim için kullanılacak televizyon, bilgisayar ve tablet gibi cihazları olmayanlar için Beşiktaş Belediyesi hayata geçirdiği ‘Askıda Cihaz’ kampanyasıyla ihtiyaç fazlası ekipmanları komşularından veya diğer ilçe sakinlerinden alıp bunlara gereksinim duyan öğrencilere verdiğini duyurdu.

"BEŞİKTAŞ'TA OTURMA ŞANSI ARANMIYOR

Evinde çalışır durumda olan televizyon, tablet ve bilgisayarını ya da bu kampanya için satın aldığı cihazı ihtiyaç sahibi öğrencilere belediye üzerinden ulaştırmak isteyen ilçe sakinlerinin de de sisteme eklendiğini açıklayan Beşiktaş Belediyesi'nın yaptığı bilgilendirme şöyle;

"Daha sonra belediyeye ulaşan ve sisteme dahil edilen talep ve bağışlar incelenerek kampanya için uygunluğu teyit ediliyor. Bu sayede öncelikli ihtiyaç sahiplerine, doğru ve uygun cihazlar Beşiktaş Belediyesi tarafından hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaştırılıyor. ‘Askıda Cihaz’ kampanyasına Beşiktaş’ta yaşayan ve uzaktan eğitim sürecinde güçlük yaşayan, gerekli cihazlardan yoksun olan öğrenciler ve aileler başvurabiliyor. Dayanışmaya katılmak ve cihaz bağışlamak içinse Beşiktaş’ta oturma şartı aranmıyor."

Eğitime erişimde fırsat eşitliğinin sağlaması noktasında yerel yönetimlerin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Bugün, birlikte yürüttüğümüz mücadelenin yanına dayanışma gücümüzü de koyarak uzaktan eğitimde ihtiyacı olan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını birlikte karşılıyoruz. Uzaktan eğitim süreçlerinde de maalesef tüm öğrencilerimiz eşit imkanlara sahip değil. Bu nedenle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olabilmek amacıyla ‘Askıda Cihaz’ kampanyasını başlattık. Oluşturduğumuz askida.besiktas.bel.tr web sitesi üzerinden imkan sahibi komşularımız ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz arasında bir dayanışma köprüsü kurduk. Uzaktan eğitim için gerekli olan televizyon, tablet ve bilgisayar gibi cihazları ihtiyacı olan öğrencilerimize ulaştıracağız. Beşiktaş Belediyesi olarak, salgınla mücadele sürecinde kurduğumuz sosyal dayanışma ağlarını güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye, öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.